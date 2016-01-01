شن ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول، هجوما عنيفا على النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب مستواه مع الفريق.
وقال ستيف نيكول في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، «الفوز مثل مزيل العرق، يخفي كثيرا من الأشياء السيئة».
وأضاف "نفس الأمر ينطبق على محمد صلاح، هل هناك لاعب يحبطك أكثر منه في البريميرليج، أو يوجد شخص يفعل ما يقوم به على أرضية الملعب!".
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التعليقات على أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح
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