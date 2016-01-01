أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

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محمد صلاح

شن ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول، هجوما عنيفا على النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب مستواه مع الفريق.

وقال ستيف نيكول في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، «الفوز مثل مزيل العرق، يخفي كثيرا من الأشياء السيئة».

وأضاف "نفس الأمر ينطبق على محمد صلاح، هل هناك لاعب يحبطك أكثر منه في البريميرليج، أو يوجد شخص يفعل ما يقوم به على أرضية الملعب!".

وتابع "رغم ذلك نجد محمد صلاح يشارك أساسيا في جميع المباريات، لأن ليفربول يحقق الفوز في أغلبية المباريات، وبالتالي لا ينظر أحد للسلبيات".

ونجح محمد صلاح في معادلة رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، كأول لاعب من ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفًا على الأقل في ثلاث مواسم متتالية، منذ موسم 2002 /2003.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع 6 أخرى.

المصدر: elbalad

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