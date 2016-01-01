أعلن اتحاد الكرة بشكل إيقاف تعليق نشاط الكرة في مصر لمدة 15 يوما بداية من يوم الإثنين المقبل.
وجاء قرار اتحاد الكرة "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة"، وفقا للبيان الرسمي.
ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق