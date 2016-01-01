

عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

أعلن اتحاد الكرة بشكل إيقاف تعليق نشاط الكرة في مصر لمدة 15 يوما بداية من يوم الإثنين المقبل.



وجاء قرار اتحاد الكرة "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة"، وفقا للبيان الرسمي.



ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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ويأتي قرار مصر بتعليق نشاط الكرة، للحد من تقشي فيروس كورونا.وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 109 حالة.