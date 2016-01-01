عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

آخر الأخباراخبار الرياضة › عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

صورة الخبر: عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر
عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

أعلن اتحاد الكرة بشكل إيقاف تعليق نشاط الكرة في مصر لمدة 15 يوما بداية من يوم الإثنين المقبل.

وجاء قرار اتحاد الكرة "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة"، وفقا للبيان الرسمي.

ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

ويأتي قرار مصر بتعليق نشاط الكرة، للحد من تقشي فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وصول عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 109 حالة.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عاجل رسميا - تعليق نشاط الكرة في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65277

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435373%2F%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2584%2D%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2582%2D%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B7%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager