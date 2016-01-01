هل الطقس السيئ من علامات الساعة .. خالد الجندي يجيب .. فيديو

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صورة الخبر: خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود المسؤولين في مصر ونجاحهم في إدارة أزمة الطقس، قائلًا: "أدعو بالتوفيق والصلاح والفلاح والجزاء الحسن لكل مسئول، فكل واحد منهم يستحق وسام الاحترام والإكبار على هذه الوقفة الرجولية المحترمة والطيبة والمخلصة التي وقفها المسئولون في هذه الأزمة المناخية التي مرت بها البلاد، والتي لم تحدث منذ 40 سنة".

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، "ما حدث كان مسألة طبيعية في الكون، أرادها الله عز وجل، من التغيرات المناخية والزلازل والبراكين والرياح وليست من علامات الساعة، كل هذه الأمور لا تستطيع الدول أن تفعل شيء تجاهها، وكل ما يستطيعون فعله هو التنبوأ بحدوثها أو بحدوث بعضها".

وأشار إلى أن كل واحد في مصر يشهد على قمة الأداء المتناغم والمنسجم لأجهزة الدولة في إدارة هذه الأزمة، ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرورا بكل المسئولين حتى أصغر عامل متواجد في حي من الأحياء.

المصدر: elbalad

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