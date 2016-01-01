ترمب: خضعت لفحص كورونا وفي انتظار النتائج



الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الأميركي دونالد ترمب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، السبت، إن الحكومة الفيدرالية تعمل بالطاقة الكاملة لهزيمة فيروس كورونا، مؤكدا خضوعه لفحص كورونا وانتظاره للنتائج.



و ذكر ترمب أن عدد وفيات كورونا في أميركا بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل، الصين مسؤولية انتشار الفيروس.



وكشف الرئيس الأميركي عن خضوعه لفحص كورونا، وذكر أنه اعتاد على المصافحة، وأنه سيحاول تجنبها مستقبلا.

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وأكد ترمب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كوورنا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا.وأشار إلى توفير فحص كوورنا مجانا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.وفي معرض إجابته على أسئلة الصحافيين، أوضح ترمب انه لا يستبعد ضد بريطانيا إلى قائمة حظر السفر.قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه أنهى اجتماعات في البيت الأبيض، السبت، بشأن انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وسيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا حول الفيروس.ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة إلى ما ‭ ‬وصفه بـ"التباعد الاجتماعي" لمنع انتشار فيروس كورونا.وبعد ساعات قليلة من إعلان حالة الطوارئ بالولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي، أن الأحد، سوف يكون يوما وطنيا للصلاة من أجل حماية أميركا ومنحها القوة في مثل هذه الأوقات العصيبة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا حول العالم.وقال عبر حسابه في تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، طوال تاريخنا، نتطلع إلى الله للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".وأضاف: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".وأعلن الرئيس ترمب، بعد ظهر يوم الجمعة، رسميا حالة الطوارئ الوطنية التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا التاجي المنتشر.كما أعطى سلطة جديدة واسعة لوزير الصحة أليكس عازار، الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.