

دولة عربية تسجل 10 حالات وفاة بـ كورونا.. اليوم دولة عربية تسجل 10 حالات وفاة بـ كورونا.. اليوم

أعلنت السلطات العراقية اليوم، السبت، تسجيل حالة الوفاة العاشرة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت دائرة صحة محافظة واسط العراقية عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الدائرة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، - إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في المحافظة"، مضيفة أن "المصابين عائدين من إيران".

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ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.