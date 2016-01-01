مايكروسوفت تعلن تنحي بيل جيتس عن مجلس إدارتها

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مايكروسوفت تعلن تنحي بيل جيتس عن مجلس إدارتها

أعلنت شركة مايكروسوفت، الجمعة، تنحي مؤسسها بيل غيتس عن مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الأميركية، كما أعلن عن تنحيه كذلك عن عضوية مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي"، وهي شركة قابضة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.

وقال غيتس: اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة حتى أتمكن من تخصيص المزيد من الوقت

للأولويات الخيرية، بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم، ولمشاركاتي المتزايدة في معالجة تغير المناخ".
واعتبر بيل غيتس في تعليقات نشرها موقع "CNBC" أن القيادة في شركتي بيركشاير ومايكروسوفت "لم تكن أبدا أقوى الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".

وتابع: "بالنسبة لمايكروسوفت، فإن التنحي عن مجلس الإدارة لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن الشركة (..) ستظل مايكروسوفت دائمًا جزءًا مهمًا من حياتي، وسأستمر في الانخراط مع ساتيا ناديلا (الرئيس التنفيذي الحالي) ومع القيادة التقنية، للمساعدة في تحديد الرؤية وتحقيق أهداف الشركة الطموحة".

"أشعر بتفاؤل أكبر من أي وقت مضى بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة وكيف يمكنها الاستمرار في إفادة العالم".

المصدر: الوفد

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