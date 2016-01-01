أعلنت شركة مايكروسوفت، الجمعة، تنحي مؤسسها بيل غيتس عن مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الأميركية، كما أعلن عن تنحيه كذلك عن عضوية مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي"، وهي شركة قابضة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.
وقال غيتس: اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة حتى أتمكن من تخصيص المزيد من الوقت
للأولويات الخيرية، بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم، ولمشاركاتي المتزايدة في معالجة تغير المناخ".
واعتبر بيل غيتس في تعليقات نشرها موقع "CNBC" أن القيادة في شركتي بيركشاير ومايكروسوفت "لم تكن أبدا أقوى الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".
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التعليقات على مايكروسوفت تعلن تنحي بيل جيتس عن مجلس إدارتها
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