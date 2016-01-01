تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات

آخر الأخبارعلم وتقنية › تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات

صورة الخبر: تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات
تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات

طورت تويوتا وسيلة جديدة لوضع الطلاء على السيارات باستخدام الكهرباء الساكنة “الاستاتيكية” عوضاً عن الهواء، ما سيؤدي إلى تحسن كفاءة وضع الطلاء إلى 95% مقارنة بـ 60-70% بالأسلوب الشائع الحالي.

ما هي كفاءة وضع الطلاء؟ .. هي كمية الطلاء التي تم رشها مقارنة بكمية الطلاء التي التصقت بالسيارة نفسها في النهاية.. وتضيع الطرق العادية حوالي ثلث الطلاء المرشوش على السيارات، بينما الطريقة الجديدة تسبب ضياع 5% فقط، وهي أفضل نسبة كفاءة رش الطلاء في العالم.

وسيؤدي هذا الأسلوب إلي تراجع حاد للانبعاثات الكربونية لمجموعة تويوتا بحوالي بـ 7%، وهو معدل مدهش لشركة عملاقة كهذه.. مع تخفيف الهدر بشكل كبير.

وقد بدأت الشركة بالفعل باستخدام الأسلوب الجديد في وضع الطلاء في مصانع Takaoka و Tsutsumi اليابانية مع انتشاره في مصانع الشركة الأخرى حول العالم قريباً.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويوتا اخترعت طريقة جديدة لرش الطلاء على السيارات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435357%2F%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A7%2D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25B9%25D8%25AA%2D%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B4%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager