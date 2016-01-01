

«جرانتا» و«ساجا» | مقارنة بين أرخص سيارتين «أوتوماتيك» في السوق المصري «جرانتا» و«ساجا» | مقارنة بين أرخص سيارتين «أوتوماتيك» في السوق المصري

تعتبر السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي هي المفضلة في السوق المصري نظراً لسهولة القيادة والراحة في الزحام، لذا تقدم «بوابة أخبار اليوم» مقارنة تفصيلية بين السيارتين الحاصلتين على لقب أرخص سيارتين «أوتوماتيك»، وهما لادا جرانتا ، وبروتون ساجا:



لادا جرانتا



تأتي جرانتا بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

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والسيارة «لادا جرانتا» حاصلة على 3 نجوم في اختبارات الأمان الروسية، ويبلغ طولها 4.34 سم، وعرضها 1.70 سم، وارتفاعها 1.5 سم، وبمساحة تخزين تبلغ 520 لتر وتزداد حتى تصل إلى 815 لتر عند طي الكنبة الخلفية.وتم تزود جرانتا بـ1 إيرباج وفرامل ABS، وزجاج كهربائي أمامي، وباور ستيرينج، وتكييف هواء، وسنترلوك.وتتوفر جرانتا في السوق المصري بسعر رسمي 169.000 جنيه.بروتون ساجاتصنف ساجا ضمن فئة السيارات ذات النمط سيدان العائلية الصغيرة، حيث يبلغ طولها الكلي 4278 مللي متر بينما يصل عرضها إلي 1680 مللي متر، ارتفاع السيارة يبلغ 150 مللي متر وهو إرتفاع يتناسب مع الكثير من الطرق ويعمل على تقليل إحتكاك السيارة بالمصدات و الحواجز، تمتلك السيارة حقيبة خلفية ذات مساحة جيدة تصل إلي سعة تخزين 413 لتر.تأتي بمحرك تبلغ سعته 1332 CC بقدرة 94 حصان، وعدد دورانات يصل إلي 5750 لفة في الدقيقة الواحدة، وعزم أقصى يبلغ 120 نيوتن، مزود بناقل حركة اتوماتيكي بعدد ست نقلات، يجعلها تحقق أقصى سرعة 155 كيلو متر في الساعة، وتعد ساجا من السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك 5.6 لتر لكل 100 كيلو متر.تمتلك ساجا فرامل ABS ومزودة بخاصية EBD الخاصة بتوزيع الفرامل بشكل إلكتروني على إطارات السيارة مما يحافظ على معدّل ثباتها و توازنها أثناء السير على الطرق السريعة، مزودة بوسادات هوائية لقائد السيارة والراكب الأمامي مما يحافظ على معدلات الأمان بداخلها و يساعد على تجنب و تلافي مخاطر حوادث الطرق و الإصطدامات.المرايات الجانبية الخاصة بساجا تحتوي على إشارات ضوئية تعمل عند تشغيل إشارات الإتجاهات مع إمكانية التحكم في المرايات بشكل الكتروني من داخل السيارة و طي تلك المرايات و فتحها بضغطة زر واحدة.خاصية الايموبليزر تعمل على حماية ساجا من مخاطر السرقة بالإضافة إلي كونها مزودة بالتنبيه الصوتي في حالات اصطدام جسم غريب بالسيارة أو محاولة فتح أبوابها بدون المفتاح أو الريموت الخاص بها.تمتلك السيارة عجلة قيادة ذات النظام الهيدروليك وهو ما يزيد من مسألة تحكم قائد المركبة فيها بسبب كونه يقل في السرعات العالية إلي أن ينعدم ويزيد على السرعات البطيئة حتى يسمح بتحكم أكبر لسائق السيارة فيها.وتتوفر ساجا في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 178.000 جنيه.