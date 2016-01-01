قالت إدارة مستشفى هونغ كونغ إن المرضى الذين يتعافون من نوع جديد من الفيروسات التاجية قد يعانون من ضعف وظائف الرئة واختناق عند المشي السريع.
ويستند الاستنتاج إلى دراسة لمجموعة من 12 مريض شفيوا من فيروس كورونا الجديد. وفقًا لمارغريت أوين زينغ، رئيس مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة، لم يعد بإمكان اثنين أو ثلاثة منهم القيام بما كان يفعلونه من قبل.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن الطبيب قوله "إنهم يختنقون عند المشي بسرعة. قد يعاني بعض المرضى من انخفاض في وظائف الرئة بنسبة 20-30 في المئة (بعد الشفاء)".
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التعليقات على الأطباء يتحدثون عن العواقب الوخيمة لفيروس كورونا بعد الشفاء
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