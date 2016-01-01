الأطباء يتحدثون عن العواقب الوخيمة لفيروس كورونا بعد الشفاء

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الأطباء يتحدثون عن العواقب الوخيمة لفيروس كورونا بعد الشفاء

قالت إدارة مستشفى هونغ كونغ إن المرضى الذين يتعافون من نوع جديد من الفيروسات التاجية قد يعانون من ضعف وظائف الرئة واختناق عند المشي السريع.

ويستند الاستنتاج إلى دراسة لمجموعة من 12 مريض شفيوا من فيروس كورونا الجديد. وفقًا لمارغريت أوين زينغ، رئيس مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة، لم يعد بإمكان اثنين أو ثلاثة منهم القيام بما كان يفعلونه من قبل.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن الطبيب قوله "إنهم يختنقون عند المشي بسرعة. قد يعاني بعض المرضى من انخفاض في وظائف الرئة بنسبة 20-30 في المئة (بعد الشفاء)".

ووفقًا له، سيخضع هؤلاء المرضى لمزيد من الفحص لتحديد مدى ضعف وظائفهم الرئوية، كما سيتلقون للعلاج الطبيعي لتقوية رئتيهم.

كشف تحليل نتائج التصوير المقطعي المحوسب لرئتي تسعة مرضى يخضعون للعلاج في مستشفى الأميرة مارغريت عن بعض التغيرات للأعضاء الداخلية، مما يشير إلى تلفها.

في الوقت نفسه ، أضاف أوين زينغ أنه يبقى أن نرى ما هو التأثير طويل المدى على الرئتين التي يمكن أن يحدثها المرض. على سبيل المثال، ينوي المتخصصون معرفة ما إذا كان COVID-19 يمكن أن يساهم في تطوير التليف الرئوي، وهي حالة تتشكل فيها شرائط من الأنسجة الضامة على الرئتين، والتي تتعارض مع عملها الطبيعي.

كما نصح الطبيب المرضى الذين شفيوا بأداء تمارين لتحفيز الجهاز القلبي الوعائي، مثل السباحة لمساعدة الرئتين على التعافي.

المصدر: سبوتنيك

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