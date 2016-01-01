شاهد: مميزات ومواصفات موديل 2020 من رانج روفر فيلار

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شاهد: مميزات ومواصفات موديل 2020 من رانج روفر فيلار

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2020 من رانج روفر فيلار وتحديدا فئة SVA منها، وهي سيارة من فئة SUV تتمتع بأداء قوي بفضل محركها الذي تبلغ قوته 550 حصان.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من رانج روفر فيلار وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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