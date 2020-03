أمازون تريد إحضار تكنولوجيا المتاجر الخالية من محطات الدفع الخاصة بها لمحلات السوبر ماركت الأخرى أمازون تريد إحضار تكنولوجيا المتاجر الخالية من محطات الدفع الخاصة بها لمحلات السوبر ماركت الأخرى

قبل عامين، قامت شركة أمازون بإطلاق Amazon Go، وهو متجر مستقبلي يمكن فيه للعملاء أخذ العناصر التي يريدونها من على الرف والخروج من المتجر ويتم بعد ذلك تحصيل الرسوم تلقائيًا مقابل ما تم أخذه من حساب أمازون الخاص بهم. هذا يتناقض مع المتاجر الحالية التي لا تزال تفرض على المستخدمين الدفع لدى أمين الصندوق.



يبدو الآن أن شركة أمازون مهتمة بترخيص التكنولوجيا الخاصة بها للمتاجر الأخرى حيث أطلقت الشركة موقع جديد على الويب للمتاجر التي قد تكون مهتمة بالحصول على هذه التكنولوجيا. ووفقا لشركة أمازون، فهي تقول : ” تتيح تقنية Just Walk Out للمتسوقين الدخول ببساطة إلى المتجر والحصول على ما يريدون والخروج. ولدت Just Walk Out من سنوات من الخبرة في Amazon Go، وهي تستخدم مجموعة من التقنيات للتخلص من خطوط الدفع “.



وأضافت : ” نحن نقدم الآن لتجار التجزئة القدرة على الإستفادة من هذه التكنولوجيا في متاجرهم للمساعدة في تقديم تجارب سريعة ومريحة إلى المزيد من المتسوقين “. سيتم تطبيق هذه التكنولوجيا من خلال تزويد محلات السوبر ماركت بدوارة حيث يقوم العملاء بإدراج بطاقة إئتمان فيها.

قد يعجبك أيضا...

يمكنهم بعد ذلك المضي قدمًا والتسوق حيث ستتعرف التقنية على العناصر التي يلتقطونها، ثم يتم إقتطاعها من بطاقاتهم الإئتمانية بمجرد مغادرتهم المتجر. إنها تقنية مثيرة للإهتمام ويمكن أن تكون أكثر كفاءة من النظام المتبع حاليًا في محلات السوبر ماركت، ولكن يبقى أن نرى ما هي المتاجر الكبرى التي ستتبنى هذه التكنولوجيا.