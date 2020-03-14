

سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2020 سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2020

سجّل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم السبت 14 - 3- 2020، نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب ما جاء بأسعار البنك المركزي المصري، مسجلا استقرار عقب ارتفاعه بمعدل 7 قروش خلال يومين.



سعر الدولار اليوم



وسجل أدني سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

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