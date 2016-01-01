كعادة المصريين، دائمًا ما يقابلون الأزمات بالضحك والسخرية والمواقف الطريفة، واستغلوا سوء الأحوال الجوية كعادتهم وقاموا ببعض الأفعال الطريفة في الأمطار.
وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يُدعى إبراهيم الدمرداش "لاعب تزلج محترف" والذي استغل الأمطار وقام بالتزلج على مياهها باستخدام لوح تزلج بعدما أمسك حبل في يده وربطه في سيارة لتجره على مياه الأمطار.
وتمر مصر بحالة من سوء الأرصاد الجوية حيث شهدت هطول أمطار غزيرة على مختلف المحافظات المصرية وتراكمت المياه في الشوارع بسبب عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب كمية الأمطار.
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التعليقات على على مياه الأمطار.. إبراهيم يمارس رياضة ركوب الأمواج
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