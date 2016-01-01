

السماء بتمطر سمك وعناكب.. اعرف أغرب حوادث الأمطار في ببعض الدول وقصتها السماء بتمطر سمك وعناكب.. اعرف أغرب حوادث الأمطار في ببعض الدول وقصتها

يعتبر هطول المطر من المظاهر الأساسية لفصل الشتاء، الذى ينتظره الكثير من الأشخاص منهم بغرض العيش بأجواء رومانسية حالمة أو لروى الأرض الزراعية، وغيرها من فوائد سقوط الأمطار، لكن في بعض السنوات شهد العديد من الأشخاص سقوط أشياء غريبة من السماء مثل اللحوم والضفادع وغيرها من الأشياء التى أثارت الدهشة لدى الجميع وكان لها أسباب مختلفة، أشار إليها تقرير نشر بموقع farmersalmanac إلى أشياء غريبة سقطت من السماء، والتى نتعرف عليها فى السطور المقبلة.







السماء أمطرت لحوم عام 1876

شهد سكان منزل آلن كراوتش في أوليمبيا سبرينجز بولاية كنتاكي، فى عام 1876، شيئا غريبا، حيث كانت زوجة كراوتش في الخارج تصنع الصابون وعندما بدأت فى قطع اللحم النيئ، والتى تركت منها بعض القطع التى تناولتها مجموعة من النسور، وتفاجئ المارة بسقوط بعض قطع اللحوم، التى تذوقوها فوجده منها لحوم غزال وأخرى لحم ضأن، واعتقدوا أن السماء هى من أمطرت هذه القطع، لكن بعد ذلك فسر العلماء هذه الظاهرة، بأنها تعود إلى أن النسور تتقيأ كوسيلة للدفاع عن نفسها أو لجعل أجسامها أخف وزناً حتى يتمكنوا من الطيران بسهولة أكبر، لذلك تقيأوا هذه القطع التى أعتقد المارة إنها سقطت من السماء.

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