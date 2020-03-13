

698 جنيها لـ جرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم السبت 14 مارس 2020 698 جنيها لـ جرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم السبت 14 مارس 2020

سعر الذهب اليوم، السبت 14 - 3 - 2020 في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 698 جنيها مقابل 722 جنيها.



أسعار الذهب اليوم فى مصر



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 698 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5568 جنيهًا.وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا.وهبطت أسعار الذهب، اليوم، فى البورصة العالمية لتصل إلى 1554 دولارًا للأوقية، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن وهبوط بورصات المعادن عالميًّا، مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيحة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.وعن أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.