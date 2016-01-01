

هل مال اليتيم عليه زكاة؟ هل مال اليتيم عليه زكاة؟

هل مال اليتيم عليه زكاة مال.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.



أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا تحققت الشروط وجبت عليه الزكاة، والشروط أن يبلغ المال النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 .



وأضاف أن يكون هذا المال فائض عن حاجة أصلية ، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت عليه الزكاة.

شروط إخراج زكاة المال

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زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ، فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.زكاة المال المدخرمن كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.