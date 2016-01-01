هل مال اليتيم عليه زكاة مال.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا تحققت الشروط وجبت عليه الزكاة، والشروط أن يبلغ المال النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 .
وأضاف أن يكون هذا المال فائض عن حاجة أصلية ، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت عليه الزكاة.
شروط إخراج زكاة المال
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