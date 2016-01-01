حقيقة هروب أسد من سيرك في القاهرة

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حقيقة هروب أسد من سيرك في القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء الجمعة، خبراً عن هروب أسد من سيرك في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة.

ونفت دهب الحلو، مدربة الأسود ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي (سيرك فاتن الحلو) الموجود في نادي الشمس، في تصريحات لصحف محلية، ما تردد عن هروب الأسد من قفصه الحديدي.

ووصفت الحلو شائعة هروب الأسد بـ"السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنَّ هروب أي أسد من القفص الحديدي الخاص به "أمر مستحيل".

ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني قوله إنَّ السلطات الأمنية لم تتلق أي بلاغات عن هروب أسد من سيرك نادي الشمس، مشيراً إلى أنَّ أياً من المسؤولين أو العاملين في السيرك لم يتقدم بأي بلاغ.

وأكدت صفحة "سيرك فاتن الحلو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّ ما تردد عن هروب أسد لا أساس له من الصحة و"شائعة مغرضة".

ولم تمر الواقعة مرور الكرام على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استعادوا مشهداً شهيراً للفنان عادل إمام من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، مصحوباً بتعلقيات ساخرة.

المصدر: العين

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