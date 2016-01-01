تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء الجمعة، خبراً عن هروب أسد من سيرك في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة.
ونفت دهب الحلو، مدربة الأسود ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي (سيرك فاتن الحلو) الموجود في نادي الشمس، في تصريحات لصحف محلية، ما تردد عن هروب الأسد من قفصه الحديدي.
ووصفت الحلو شائعة هروب الأسد بـ"السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنَّ هروب أي أسد من القفص الحديدي الخاص به "أمر مستحيل".
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التعليقات على حقيقة هروب أسد من سيرك في القاهرة
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