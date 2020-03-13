

«أسعار الخضروات» في سوق العبور السبت 14 مارس «أسعار الخضروات» في سوق العبور السبت 14 مارس

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 2.7 جنيهات، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا بـ11 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.



أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها.