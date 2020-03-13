شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 2.7 جنيهات، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا بـ11 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.
أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها.
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التعليقات على «أسعار الخضروات» في سوق العبور السبت 14 مارس
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