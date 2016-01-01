

5 احتياطات هامة بشأن كورونا عند تناول الأكل في المطاعم 5 احتياطات هامة بشأن كورونا عند تناول الأكل في المطاعم

فى ظل انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 الفتاك، تجاوزت حالات الإصابة أكثر من 100.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، وأودى تفشي فيروس كورونا أيضًا بحياة الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تسببت هذه الأرقام في حالة من الذعر، على الصعيد العالمي، ويمكن أن يعزى الكثير منها إلى الخرافات والشائعات حول COVID-19 التي تقوم بالجولات.



وعرض موقع "thehealthsite" بعض التدابير التي يجب عليك اتخاذها أثناء اختيار وجبة من الخارج.



1- اختر مطعمك بحكمة وتجنب تجربة الجديد

تجنب تجربة المطاعم الجديدة، وهذا لأنك لا تعرف ما إذا كان يحافظ على مستوى النظافة أم لا، كما قد يمكنك أيضًا التحقق من التقييمات عبر الإنترنت وتحديد المكان الأكثر أمانًا للذهاب إليه، مع تجنب الأماكن المزدحمة لأنها قد تزيد من خطر الإصابة.



2- تجنب خدمات توصيل الطعام

خدمات توصيل الطعام قد تجدها طريقة أكثر أمانا من الذهاب لتناول الطعام في المطعم، ولكن لا يمكنك التأكد من معايير النظافة الخاصة بمن يسلمك الطعام، وذلك نظرًا لأن طاقم التوصيل يعمل في مواقع متعددة، فهو أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من مضيف المطعم.



3- لا تحتاج إلى تجنب اللحوم والمأكولات البحرية

لا يوجد دليل علمي يثبت أن فيروس كورونا ينتشر من خلال تناول الدجاج أو لحم الضأن أو المأكولات البحرية، لذلك ، من الآمن تناول اللحوم وسط تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك ، من الجيد دائمًا تناول الطعام في الأماكن الموثوقة التي تتمتع بحسن نية من حيث الجودة والنظافة.

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4- لا تتناول الطعام في البوفيهات المفتوحةيتسلل الفيروس التاجي الجديد إلى الجسم من خلال قطرات رزاز يتم إدخالها إلى الهواء عند حدوث سعال أو عطس مصاب، لذلك في حالة وجود بوفيه مفتوح، قد يهبط الفيروس في الأطعمة ويستقر عليها، وبالتالي قد ينتقل الفيروس بسهولة بالانتقال إلى هذا المنطق، يجب عليك أيضًا تجنب تناول الطعام الشارع أثناء تفشي فيروس كورونا المستمر.5- تناول الطعام في مجموعات صغيرةقد تكون فكرة جيدة تناول الطعام مع مجموعة ولكن يفضل أن يكون ذلك ضمن نطاق مجموعة أصغر عند الخروج بدلاً من تناول عدد كبير من الناس، حيث يمكن أن يزيد تناول الطعام على طاولة كبيرة مع مجموعة كبيرة من احتمالات الاتصال بشخص مصاب.