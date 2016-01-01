رسميًا.. تأجيل مواعيد اختبارات ترقي المعلمين بسبب موجة الطقس السيئ

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة السادة المعلمين ، وافق السيد الدكتوررضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل إختبارات الترقي التي كان من المقرر أن تعقد غد السبت للسادة المعلمين

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه بناءا على هذا التأجيل سيتم ما يلي :
المعلمون الذين كان من المقرر اختبارهم يوم السبت ١٤ مارس٢٠٢٠ ، سيؤجل اختبارهم إلى السبت ١٨ إبريل ٢٠٢٠
المعلمون الذين كان من المقرر إختبارهم يوم الأحد ١٥ مارس ، سيؤجل اختبارهم إلى يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠٢٠
المعلمون الذين كان من المقرر إختبارهم يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ، سيؤجل اختبارهم إلي يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أما فيما عدا ذلك سيلتزم السادة المعلمين بموعد وتاريخ الإختبارات المحددة في إخطاراتهم.

المصدر: elbalad

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