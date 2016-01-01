قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة في المدارس غدًاَ السبت على أن تنتظم الدراسة يوم الأحد الموافق 15 مارس.
يأتي هذا القرار تجنبا لظروف الطقس السيئ وحرصًا علي أبنائنا الطلاب ولتمكين الجهات المعنية بإزالة الأثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة علي بعض المباني والمنشأت وما ترتب علي ذلك من آثار .
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التعليقات على محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة غدا بالمدارس
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