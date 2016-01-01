محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة غدا بالمدارس

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صورة الخبر: محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة في المدارس غدًاَ السبت على أن تنتظم الدراسة يوم الأحد الموافق 15 مارس.

يأتي هذا القرار تجنبا لظروف الطقس السيئ وحرصًا علي أبنائنا الطلاب ولتمكين الجهات المعنية بإزالة الأثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة علي بعض المباني والمنشأت وما ترتب علي ذلك من آثار .

المصدر: elbalad

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