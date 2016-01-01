أصدرت جامعة أسيوط بيانا رسميًا نفت خلاله كل ما يتردد من أنباء على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تعطيل الدراسة بكلياتها لمدة أسبوعين متتاليين
كما نفت جامعة أسيوط الاخبار المتداولة بشأن صدور قرار بتعليق الغياب بكليات الجامعة على مدار الفصل الدراسي الثانى بأكمله ، مشيرةً إلى أن تعليق الغياب مقتصر على أي طالب يشعر بأعراض مرضية وذلك لمدة أسبوعين فقط ، حتى يتسنى له الراحة والتعافى مع تجنب الإختلاط بالآخرين
وأكدت جامعة أسيوط أنها تناشد طلاب الكليات بعدم التواجد داخل الكليات إلا فى مواعيد المحاضرات الدراسية ، وكذلك تجنب المكوث فى المطاعم والكافتيرات لأوقات طويلة وذلك لتقليل التجمعات
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التعليقات على حقيقة تعطيل الدراسة ورفع الغياب لمدة أسبوعين في جامعة أسيوط
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