حقيقة تعطيل الدراسة ورفع الغياب لمدة أسبوعين في جامعة أسيوط



جامعة أسيوط جامعة أسيوط

أصدرت جامعة أسيوط بيانا رسميًا نفت خلاله كل ما يتردد من أنباء على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تعطيل الدراسة بكلياتها لمدة أسبوعين متتاليين



كما نفت جامعة أسيوط الاخبار المتداولة بشأن صدور قرار بتعليق الغياب بكليات الجامعة على مدار الفصل الدراسي الثانى بأكمله ، مشيرةً إلى أن تعليق الغياب مقتصر على أي طالب يشعر بأعراض مرضية وذلك لمدة أسبوعين فقط ، حتى يتسنى له الراحة والتعافى مع تجنب الإختلاط بالآخرين



وأكدت جامعة أسيوط أنها تناشد طلاب الكليات بعدم التواجد داخل الكليات إلا فى مواعيد المحاضرات الدراسية ، وكذلك تجنب المكوث فى المطاعم والكافتيرات لأوقات طويلة وذلك لتقليل التجمعات

قد يعجبك أيضا...

كما تهيب إدارة جامعة أسيوط في بيانها ، بأبنائها الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك للوقاية من الفيروسات المعدية حرصًا على صحتهم وسلامتهم