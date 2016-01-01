البنتاغون: نحذر إيران من أي رد على استهداف التحالف كتائب حزب الله

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صورة الخبر: البنتاغون
البنتاغون

وجه البنتاغون تحذيرا لإيران من اتخاذ أي إجراءات للرد على غارات التحالف الدولي على مواقع كتائب حزب الله العراقي، مشددا على أن الخطر الذي تشكله إيران، "لا يزال كبيرا جدا".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي.

وأضاف أنه تم ضرب موقع قرب مطار كربلاء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى تخص "كتائب حزب الله" لم تقصف تحليا بضبط النفس.

وأضاف ماكنزي أن واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، قائلا إن "غاراتنا الأخيرة ترسل إشارة مفادها أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا".

كما أكد أن الضربات في العراق تبعث رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع الهجمات غير المباشرة بأسلحة توفرها طهران.

وصرح بأن واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلها أيام عن تجهيزها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن حاملتي طائرات ستواصلان العمل في المنطقة.

وأكد أن واشنطن شاورت بغداد في أعقاب الهجوم، و"كانوا يعلمون أن الرد آت"، في إشارة إلى السلطات العراقية.
وأوضح أن العراق يدرك دور القوات الأمريكية في التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها.

المصدر: وكالات

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