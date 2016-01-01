وجه البنتاغون تحذيرا لإيران من اتخاذ أي إجراءات للرد على غارات التحالف الدولي على مواقع كتائب حزب الله العراقي، مشددا على أن الخطر الذي تشكله إيران، "لا يزال كبيرا جدا".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي.
وأضاف أنه تم ضرب موقع قرب مطار كربلاء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى تخص "كتائب حزب الله" لم تقصف تحليا بضبط النفس.
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التعليقات على البنتاغون: نحذر إيران من أي رد على استهداف التحالف كتائب حزب الله
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