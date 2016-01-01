طريقة عمل كيك البرتقال



كيك البرتقال كيك البرتقال

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل الكيك بالبرتقال.



المقادير

2 كوب دقيق أبيض



1 كوب عصير برتقال

قد يعجبك أيضا...

1 كوب سكر أبيض4 بيضات3 ملاعق كبيرة زبدة، او كوب زيت ذرة1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر1 ملعقة كبيرة برش قشرة برتقال1 ملعقة صغيرة فانيلاطريقة تحضير كيك البرتقال1- يتم تحضير الكيك فى 30 دقيقة2- قومى بتسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ، قبل ادخال العجيب بوقت كافى ، حتى تشعرى أن الفرن بالفعل دافئ .3- تدهن صينية بالزبدة وترش بقليل من الدقيق ثم تترك جانبًا.4- قومى بنخل الدقيق جيدا قبل إضافته إلى الخليط5- إضيفى إليه البيكنج بودر مع والفانيليا ويترك جانبًا.6- اخفقى البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدا بسرعة متوسطة إلى أن يصبح فاتح اللون .7- إضيفى الزيت أو الزبدة حسب الرغبة على الخليط واكملى الخفق .8- قومى بعصر كوب برتقال ، إضيفى عصير البرتقال وأيضا قشر البرتقال ويخفق قليلًا.9- يضاف الدقيق ويخفق قليلًا حتى يصبح متماسك10- يوضع الخليط في الصينية.11- اختبرى الفرن قبل ادخال الخليط به12- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخفف النار الى 140 درجة،13-تترك حتي تمام النضج حسب نوع الفرن ثم يحمر الوجه بواسطة الشواية.14- تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.