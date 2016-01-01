طريقة عمل كيك البرتقال

كيك البرتقال
إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل الكيك بالبرتقال.
المقادير
2 كوب دقيق أبيض
1 كوب عصير برتقال
1 كوب سكر أبيض
4 بيضات
3 ملاعق كبيرة زبدة، او كوب زيت ذرة
1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة برش قشرة برتقال
1 ملعقة صغيرة فانيلا
طريقة تحضير كيك البرتقال
1- يتم تحضير الكيك فى 30 دقيقة
2- قومى بتسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ، قبل ادخال العجيب بوقت كافى ، حتى تشعرى أن الفرن بالفعل دافئ .
3- تدهن صينية بالزبدة وترش بقليل من الدقيق ثم تترك جانبًا.
4- قومى بنخل الدقيق جيدا قبل إضافته إلى الخليط
5- إضيفى إليه البيكنج بودر مع والفانيليا ويترك جانبًا.
6- اخفقى البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدا بسرعة متوسطة إلى أن يصبح فاتح اللون .
7- إضيفى الزيت أو الزبدة حسب الرغبة على الخليط واكملى الخفق .
8- قومى بعصر كوب برتقال ، إضيفى عصير البرتقال وأيضا قشر البرتقال ويخفق قليلًا.
9- يضاف الدقيق ويخفق قليلًا حتى يصبح متماسك
10- يوضع الخليط في الصينية.
11- اختبرى الفرن قبل ادخال الخليط به
12- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخفف النار الى 140 درجة،
13-تترك حتي تمام النضج حسب نوع الفرن ثم يحمر الوجه بواسطة الشواية.
14- تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.
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