مع انتهاء موسمها.. تعرف على الطريقة الصحيحة لـ تخزين السبانخ

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الطريقة الصحيحة لـ تخزين السبانخ

تعد السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالحديد والألياف، ولأنها مفيده للجسم،تحرص العديد من السيدات على تخزينها طوال العام حتى يستفاد أطفالها من تناولها.

ووفقًا لما قدمة خبراء الطهى إليكم أسهل الطرق لتخزين السبانخ...

- نقوم بتنقية السبانخ من الأوساخ والأعواد القاسية الموجودة بها.
- نفرم السبانخ بالحجم الذي نفضله.
- نضع الماء في وعاء على النار.
- نضع نصف ملعقة صغيرة من السكر للماء لنحافظ على اللون الأخضر الجميل للسبانخ.
- نترك الماء حتى يغلي ومن ثم نضيف السبانخ.
- نغلي السبانخ غلوة واحدة فقط بالماء.
- نصفي السبانخ جيدًا من الماء وإذا بقي القليل منه مع السبانخ لن يؤثر عليها. - نضع السبانخ في أكياس التفريز ومن ثم نغلقها بإحكام ونضعها بالفريزر

المصدر: elbalad

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