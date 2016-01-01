نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.
مقادير شوربة العدس
2 كوب عدس أصفر مغسول
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم
حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
ماء حسب الاحتياج
ملح
فلفل أسود
كمون
كزبرة ناشفة
نصف كوب شعرية
-التزيين
بقدونس مقطع صغير
ليمون مقطع
ويدجز
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التعليقات على طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد
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