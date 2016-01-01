طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد



شوربة العدس شوربة العدس

نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.



مقادير شوربة العدس

2 كوب عدس أصفر مغسول

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم

حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ماء حسب الاحتياج

ملح

فلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة

نصف كوب شعرية



-التزيين

بقدونس مقطع صغير

ليمون مقطع

ويدجز

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طريقة تحضير شوربة العدس* ضعي العدس في وعاء على النار* ضيفي له البطاطس والجزر والبصل والطماطم* ضيفي لها الماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل حسب الاحتياج* اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج* اخلطيهم بالهاند بلندر* شوحي الشعرية في قليل من الزيت* ضيفي لها البصل وشوحيهم جيدا ثم ضيفي الشعرية والبصل للشوربة حتى تغلي* زينيها بالبقدونس والليمون وقدميها ساخنة