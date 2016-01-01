طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

صورة الخبر: شوربة العدس
شوربة العدس

نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس لسالي فؤاد.

مقادير شوربة العدس
2 كوب عدس أصفر مغسول
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم
حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
ماء حسب الاحتياج
ملح
فلفل أسود
كمون
كزبرة ناشفة
نصف كوب شعرية

-التزيين
بقدونس مقطع صغير
ليمون مقطع
ويدجز

طريقة تحضير شوربة العدس
* ضعي العدس في وعاء على النار

* ضيفي له البطاطس والجزر والبصل والطماطم

* ضيفي لها الماء والكمون والكزبرة والملح والفلفل حسب الاحتياج

* اتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج
* اخلطيهم بالهاند بلندر

* شوحي الشعرية في قليل من الزيت

* ضيفي لها البصل وشوحيهم جيدا ثم ضيفي الشعرية والبصل للشوربة حتى تغلي

* زينيها بالبقدونس والليمون وقدميها ساخنة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل شوربة العدس للشيف سالي فؤاد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64898

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435326%2F%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%2D%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25B3%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%2581%2D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%2D%25D9%2581%25D8%25A4%25D8%25A7%25D8%25AF&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager