تعانى العديد من الفتيات بسبب تجاعيد الوجه، حيث تبدأ فى الظهور فى وقت مبكر عند بعض الفتيات، ولذلك نقدم لكم أفضل الماسكات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من التجاعيد.
ووفقًا لموقع "boldsky" إليك ماسك الموز الذى يساعدك فى التخلص من التجاعيد.
مكونات ماسك الموز لعلاج التجاعيد
- موزة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.
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التعليقات على بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من التجاعيد في وقت قصير
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