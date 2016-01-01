بـ مكونات من المطبخ.. تخلصي من التجاعيد في وقت قصير

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تخلصي من التجاعيد في وقت قصير

تعانى العديد من الفتيات بسبب تجاعيد الوجه، حيث تبدأ فى الظهور فى وقت مبكر عند بعض الفتيات، ولذلك نقدم لكم أفضل الماسكات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من التجاعيد.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليك ماسك الموز الذى يساعدك فى التخلص من التجاعيد.

مكونات ماسك الموز لعلاج التجاعيد
- موزة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

طريقة تحضير ماسك الموز لعلاج التجاعيد

قومى بخلط جميع المكونات السابقة معًا والتى تساعدك فى التخلص من التجاعيد
قومى بوضع الماسك الطبيعي الناتج على الوجه بشكل كامل.
يترك عليه مدة 20 دقيقة تقريبًا.

المصدر: موقع "boldsky"

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