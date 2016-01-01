رسميا .. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام إنبى والمصري

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قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل جميع المباريات التى تقام يومى السبت والأحد فى الدوري لسوء الأحوال الجوية .



وتعد مباراة الأهلى و إنبى المقرر لها غدا السبت في الجولة الـ14 والزمالك والمصري التى كان مقررا لها الأحد المؤجلة من الجولة الـ 14 الأبرز وشملهما قرار التأجيل.



وأصدرت اللجنة الخماسية بيانا حول قرار التأجيل على النحو التالى : نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.