مشاكل العين أمر شائع بين مرضى الشلل الرعاش

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صورة الخبر: الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

أفاد باحثون بأن الأشخاص الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش غالبًا ما يعانون من مشاكل في العين ، والتي يمكن أن تتداخل مع أنشطتهم اليومية وتزيد من خطر السقوط.

وقالت الدكتورة "كارولين بورم"، الأستاذ فى المركز الطبي التابع لجامعة "نيميجن" فى هولندا:"من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش أن يكون لديهم أفضل رؤية ممكنة لأنه يمكن أن يساعد في تعويض مشاكل الحركة التي يسببها المرض ، ويساعد على تقليل خطر السقوط" .

وتشير الأبحاث إلى تجاوز المشاكل المتعلقة بالعين التى يمر بها مرضى الشلل الرعاش عملية الشيخوخة .. وأضافت "بورم"، فى بيان صحفى صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب"، أن هذه المشكلات قابلة للعلاج ، لذلك من المهم أن يتم فحصها ومعالجتها مبكرا".

وأضاف البيان "إن الأشخاص المصابين بمرض الشلل الرعاش الذين يعانون من مشاكل في العين يجب إحالتهم إلى أخصائي .

وتابع أنه حتى بين أولئك الذين لم يبلغوا عن وجود مثل هذه المشاكل، فإن الفحص قد يسرع التشخيص والعلاج ، ويحسن نوعية حياة المرضى.

المصدر: elbalad

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