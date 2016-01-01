ناشدت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية،المواطنين عدم الخروج من منازلهم اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أن البلاد تشهد منخفض جوى متعمق قام من السودان، وليس قادم من أوروبا كما يقول البعض.
وأفادت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء اليوم الجمعة، وستنخفض في الساعات الأولى من صباح باكر.
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التعليقات على الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. فيديو
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