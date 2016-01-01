الأرصاد تناشد المواطنين عدم الخروج من المنازل.. فيديو



عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

ناشدت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية،المواطنين عدم الخروج من منازلهم اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جاد، أن البلاد تشهد منخفض جوى متعمق قام من السودان، وليس قادم من أوروبا كما يقول البعض.



وأفادت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء اليوم الجمعة، وستنخفض في الساعات الأولى من صباح باكر.

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وأضافت، أنه بعد ظهر يوم السبت ستنتهي تماما حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارا رعدية على السواحل الشمالية والغربية، والقاهرة وأن سيناء ستتعرض لـ سيول.ولفتت إيمان شاكر، إلى أن نشاط الرياح سيرتفع خلال الفترات المقبلة، وتحديدًا على المناطق الشمالية، مؤكدة أن رياح اليوم ستكون أعلى من أمس.وناشدت إيمان شاكر،المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديق كل ما ينشر على السوشيال ميديا.