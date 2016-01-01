ردا على هجوم على قاعدة تاجي العسكرية..غارات أمريكية على مواقع تابعة لحزب الله..فيديو



غارات أمريكية على مواقع تابعة لحزب الله غارات أمريكية على مواقع تابعة لحزب الله

أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله تفاصيل الغارات الأمريكية على مواقع تابعة لميليشيات حزب الله ردًا على هجوم صاروخي الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي العسكرية ببغداد.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في العراق، قائلًا في بيان: "نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع كتائب حزب الله في أنحاء العراق".



كما أضاف أن "منشآت تخزين الأسلحة تلك تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تُستخدم لاستهداف قوات أميركا والتحالف".

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إلى ذلك أوضح أن الضربات كانت "دفاعية ومتناسبة وكانت ردًا مباشرًا على التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران".