وسط هجوم الفيروس القاتل على بلدان العالم، كانت كوريا الشمالية تنفي ظهور أي حالة داخل حدود إحدى مدنها مصابة بفيروس كورونا، ولكن فرار "كيم يونج" من المدينة يشير إلى وجود مخاوف من هذا المرض.
قال مصدر حكومي إن كيم يونج أون فر من مدينة "بيونج يانج" في محاولة للهروب من أن يطوله الفيروس التاجي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وكشفت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية المجاورة لصحيفة تشوسون إلبو أن اون يقيم في منتجع شاطئ ونسان، وقال المصدر "تحليل المخابرات يشير إلى أن كيم يونج أون كان بعيدا عن بيونج يانج لفترة طويلة".
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التعليقات على هروب زعيم كوريا الشمالية خوفًا من كورونا.. تفاصيل
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