بسبب الطقس السيئ.. سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب



سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب سقوط عمودين على الطريق الزراعى بقليوب

تسبب الطقس السيئ في سقوط عمودين أمام قرية سنديون بمركز قليوب على الطريق الزراعى السريع.



وعلى الفور انتقل حامد طلبة رئيس مدينة قليوب والدفاع المدنى وتم فصل الكهرباء وإزالة العمودين حفاظا على حياة المسافرين والمارين على الطريق الزراعى.



من ناحية أخرى أهابت محافظة القليوبية بالمواطنين التزام منازلهم وعدم النزول للشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لاداء عملها فى رفع أثار الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة بالسرعة المطلوبة ولتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين فى الشوارع .

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كما أهابت المحافظة بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشارع أو أي شيء معدني قد ينقل كهرباء، وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة، وعدم السفر على الطرق السريعة إلا للضرورة.