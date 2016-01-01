التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

صورة الخبر: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدًا السبت، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد.. غدا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37724

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435316%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%2D%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25BA%25D8%25AF%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager