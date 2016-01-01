علماء يكتشفون كوكبا تهطل عليه أمطار من معادن سائلة

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علماء يكتشفون كوكبا تهطل عليه أمطار من معادن سائلة

اكتشف علماء الفلك من جامعة جنيف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية تجري عليه الأمطار من الحديد المنصهر.

ونشر موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بيانات عن الكوكب "WASP-76b"، الذي يقع على بعد 640 سنة ضوئية من الأرض.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا الكوكب مواجه دائما من الجانب نفسه لنجمه الدائر في فلكه. ولهذا السبب، فإن درجة الحرارة على الجانب المضيء من الكوكب هي ضعف درجة حرارة جانبه الليلي: أي 3 آلاف مقابل 1500 درجة مئوية.

ونتيجة لهذه الحرارة المرتفعة على الجانب المضيء، تبدأ الجزيئات في الانحلال إلى ذرات، ويتبخر المعدن على السطح. وبسبب اختلاف درجة الحرارة على الكوكب، تهب الرياح القوية، التي تنقل بخار الحديد من الجانب الساخن إلى الجانب البارد. هناك، يبرد المعدن المتبخر ويسقط مرة أخرى على سطح الكوكب على شكل مطر.

في سياق آخر، اكتشف العلماء كوكبا يمر عليه عام خلال 18 ساعة فقط، وسرعة مرور الوقت متعلقة بدورانه حول النجم "NGTS-10" على مسافة قريبة جدًا.

المصدر: سبوتنيك

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