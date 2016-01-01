علماء يكتشفون كوكبا تهطل عليه أمطار من معادن سائلة

اكتشف علماء الفلك من جامعة جنيف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية تجري عليه الأمطار من الحديد المنصهر.
ونشر موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بيانات عن الكوكب "WASP-76b"، الذي يقع على بعد 640 سنة ضوئية من الأرض.
ومن المثير للاهتمام، أن هذا الكوكب مواجه دائما من الجانب نفسه لنجمه الدائر في فلكه. ولهذا السبب، فإن درجة الحرارة على الجانب المضيء من الكوكب هي ضعف درجة حرارة جانبه الليلي: أي 3 آلاف مقابل 1500 درجة مئوية.
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