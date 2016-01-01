

كيف عرضت جوميا نجاحات سيدات في قطاع التكنولوجيا كيف عرضت جوميا نجاحات سيدات في قطاع التكنولوجيا

احتفلت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة والمدرجة ببورصة نيويورك تحت الرمز JMIA باليوم العالمي للمرأة



واستعرضت الشركة النجاحات التي حققتها المرأة في جوميا وعدد من قصص نجاح لسيدات استطعن تغيير الحياة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد التحديات التي تواجه المرأة في مجالات التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر.



وتعد شركة جوميا مصر من الشركات الرائدة والسباقة في الاهتمام بالمرأة في كل فروع الشركة وقطاعاتها المختلفة ، وتسعى الشركة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في فرص العمل داخل الشركة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.

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تُعتبر جوميا منصة التسوق الإلكتروني الرائدة بإفريقيا، وهي تعمل في 14 دولة بالقارة، حيث تتمحور مهمتها حول الارتقاء بمستوى جودة الحياة اليومية لسكان القارة من خلال استغلال التكنولوجيا لتقديم خدمات مبتكرة، وعملية، وبتكلفة مناسبة للمستهلكين عبر الإنترنت، مع العمل على إنماء الأعمال التجارية التي تعمل على موقع جوميا بهدف الوصول إلى المستهلك وخدمته.