احتفلت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة والمدرجة ببورصة نيويورك تحت الرمز JMIA باليوم العالمي للمرأة
واستعرضت الشركة النجاحات التي حققتها المرأة في جوميا وعدد من قصص نجاح لسيدات استطعن تغيير الحياة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد التحديات التي تواجه المرأة في مجالات التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر.
وتعد شركة جوميا مصر من الشركات الرائدة والسباقة في الاهتمام بالمرأة في كل فروع الشركة وقطاعاتها المختلفة ، وتسعى الشركة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في فرص العمل داخل الشركة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
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التعليقات على كيف عرضت جوميا نجاحات سيدات في قطاع التكنولوجيا
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