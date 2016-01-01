تتوجه أنظار عشاق سيارات البيك آب الكبيرة إلى التحفة المميزة التي ستطلقها دودج هذا العام، والتي ستكون إحدى أقوى مركباتها على الإطلاق.
ومن أكثر ما سيميز سيارة Ram Reable TRX هو هيكلها الكبير المصمم ليوحي بالقوة والعدوانية، وعجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتيار أصعب الطرق وأكثرها وعورة.
ومن نقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على عملاق جبار تكشف عنه دودج قريبا!
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق