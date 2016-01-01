عملاق جبار تكشف عنه دودج قريبا!

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عملاق جبار تكشف عنه دودج قريبا!

تتوجه أنظار عشاق سيارات البيك آب الكبيرة إلى التحفة المميزة التي ستطلقها دودج هذا العام، والتي ستكون إحدى أقوى مركباتها على الإطلاق.

ومن أكثر ما سيميز سيارة Ram Reable TRX هو هيكلها الكبير المصمم ليوحي بالقوة والعدوانية، وعجلاتها العملاقة المدعمة بنظام تعليق خاص يساعد المركبة على اجتيار أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

ومن نقاط الجمالية الأخرى في هذه السيارة تداخل اللونين الأسود والفضي في تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وفي العديد من أجزاء الهيكل، وكذلك تصميم المصابيح التي توحي بالعصرية.

ومثل كل سيارات دودج الحديثة حصلت هذه السيارة على قمرة آية في التطور، فيها أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وشاشات تعمل باللمس منها شاشة بمقاس 12 بوصة، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة والصوت، إضافة إلى أنظمة كهربائية خاصة للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها.

وسيمنح هذه السيارة القوة والرشاقة في الحركة محرك جبار بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 700 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: روسيا اليوم

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