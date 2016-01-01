

١٤ سيارة أسعارها انخفضت فى أسبوع.. التخفيضات وصلت إلى ٤٠ ألف جنيه ! ١٤ سيارة أسعارها انخفضت فى أسبوع.. التخفيضات وصلت إلى ٤٠ ألف جنيه !

رصدنا فى العدد السابق تراجع أسعار السيارات خلال الأسبوع الثالث من يناير الجارى، ومع استمرار سلسلة التخفيضات نستعرض فى هذا العدد السيارات التى انخفضت أسعارها بالأسبوع الرابع والأخير من يناير 2020، والتى ضمت ١٤ سيارة تنوعت بين سيدان و رياضية متعددة الاستخدامات SUV و هاتشباك وحتى MPV العائلية وضمت علامات أوروبية ويابانية وأمريكية، بتخفيضات وصلت حتى ٤٠ ألف جنيه، يمكن التعرف عليها من خلال التالى:



بيچو



بيچو مصر كانت من أبرز العلامات المشاركة فى موجة التخفيضات خلال الأسبوع الأخير من يناير بعد أن دخلت القائمة بأربع سيارات كان أولها سيدان بيچو 301 التى خفضت حتى ٣٠ ألف جنيه، وأصبحت تقدم فئتها الأولى مقابل ١٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٢٢٩ ألف و٩٩٠ جنيه بتخفيض ٣٠ ألف جنيه وهى أكبر نسبة تخفيض تحصل عليها 301، الفئة الثانية خفضت ٨ ألاف جنيه لتباع بسعرها الجديد ٢٣١ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٢٣٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من سيدان بيچو حصلت على تخفيض ١٠ ألاف جنيه لتقدم بسعر رسمى ٢٥٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٢٦٩ ألف و٩٩٠ جنيه.. سيارة بيچو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل ٢٠٢٠ حصلت على تخفيضات ثابتة ٢٠ ألف جنيه لجميع الفئات، و ٢٥ ألف جنيه للفئة الثالثة، وأصبحت تقدم من سعر رسمى ٤٦٤ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤٨٤ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثانية حصلت على نفس نسبة التخفيض وقدمت بسعر رسمى ٥٠٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٢٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثالثة من 3008 كان لها النصيب الأكبر من تخفيضات يناير وأصبحت تقدم بسعر رسمى ٥٤٩ ألف ٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٧٤ ألف و٩٩٠ جنيه. الرابعة والأعلى تجهيزا أصابها تخفيضات يناير بـ ٢٠ ألف جنيه لتباع بسعر رسمى ٥٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلا من ٦١٩ ألف و٩٩٠ جنيه.. سيارة الثالثة المخفضة لبيچو كانت الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة 5008 التى حصلت جميع فئاتها على تخفيضات ثابتة ٢٥ ألف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمى ٥٣٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٦٤ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثانية أصبحت بـ ٥٧٤ ألف ٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الثالثة حصلت على نفس نسبة التخفيض وأصبحت تقدم بسعر رسمى ٦١٤ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً أصبحت بعد التخفيضات تقدم بسعر رسمى ٦٦٤ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٦٨٩ ألف و٩٩٠ جنيه.. سيدان بيچو الرياضية 508 طراز ٢٠٢٠ كان لها نصيب كبير من تخفيضات يناير، وحصلت فئتها الأولى على تخفيض ٢٥ ألف جنيه وأصبحت تقدم مقابل ٤٧٤ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثانية خفضت بنفس النسبة لتقدم مقابل ٥٢٤ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٤٩ ألف ٩٩٠ جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً كان لها النصيب الأكبر من التخفيضات بعد أن قدمت مقابل ٥٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٦٢٩ ألف و٩٩٠ جنيه بتخفيض ٣٠ ألف جنيه.

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ستروينسيارات ستروين كان لها دور كبير فى تخفيضات الأسبوع الأخير من يناير بعد أن قررت مجموعة القصراوى تخفيض سيارة سيتروين الرياضية متعددة الاستخدامات C5 حتى ٣٥ ألف، واصبحت السيارة تقدم بسعر رسمى يبدأ من ٤٠٤ ألف جنيه بدلا من ٤٣٩ ألف جنيه، بتخفيض ٣٥ ألف جنيه. الفئة الثانية خفضت بقيمة ٢٥ ألف جنيه لتباع بسعرها الجديد ٤٦٤ ألف جنيه بدلا من ٤٨٩ ألف جنيه، الفئة الثالثة والاعلى تجهيزا أصبحت تقدم بسعر رسمى ٥١٩ ألف جنيه بدلا من ٥٣٩ ألف جنيه بتخفيض ٢٠ ألف جنيه.. سيارة سيتروين السيدان سى إليزيه حصلت على تخفيضات ثابتة ٥ ألاف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمى ٢٢٠ ألف جنيه بدلا من ٢٢٥ ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا أصبحت تقدم مقابل ٢٥٠ ألف جنيه بدلا من ٢٥٥ ألف جنيه.. السيارة الثالثة لستروين التى حصلت على تخفيضات خلال نفس الفترة C4 الكبيرة التى تنتمى لفئة السيارات الـ MPV سباعية المقاعد العائلية وحصلت فئاتها الثلاث على تخفيضات متفاوتة واصبحت تبدأ من ٤٠٠ ألف جنيه بدلا من ٤٠٦ ألف جنيه بتخفيض ٦ ألاف جنيه، الفئة الثانية خفضت ٥ ألاف جنيه لتقدم بسعر جديد ٤١٥ ألف جنيه بدلا من ٤٢٠ ألف جنيه، أعلى فئات C4 تجهيزا خفضت ٥ ألاف جنيه سعرها الرسمى أصبح ٤٢٠ ألف جنيه بدلا من ٤٢٥ ألف جنيه.نيسانلعبت سيارة نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات قشقاى دوراً هاماً فى تخفيضات الأسبوع الرابع من يناير بعد أن قررت نيسان مصر تخفيض أسعار فئاتها الثلاث وأصبحت تبدأ من ٣٦٦ ألف جنيه بدلا من ٣٨٥ ألف جنيه بتخفيض ١٩ ألف جنيه، خفضت أيضا فئة قشقاى الثانية ١٨ ألف جنيه وقدمتها نيسان إيجيبت بسعر جديد ٤٠٢ ألف جنيه بدلا من ٤٢٠ ألف جنيه، الفئة الثالثة أصبح سعرها الرسمى ٤٣٠ ألف جنيه بدلا من ٤٤٧ ألف جنيه بتخفيض ١٧ ألف جنيه.سياتسيات مصر شاركت بتخفيضات الأسبوع الأخير من يناير بالسيارة الهاتشباك الوحيدة بالقائمة ابيزا، التى حصلت على تخفيضات ثابتة ١٠ آلاف جنيه. وأصبحت ابيزا تقدم بسعر رسمى ٢٦٠ ألف جنيه بدلا من ٢٧٠ ألف جنيه، فئة ابيزا الثانية خفضت بنفس القيمة لتباع بسعر جديد ٣٢٥ ألف جنيه بدلا من ٣٣٥ ألف جنيه.أوبلسيارات أوپل دخلت قائمة تخفيضات الأسبوع الرابع من يناير بطرازين الأول الرياضية متعددة الاستخدامات جراند لاند والتى شهدت تخفيضات كبيرة وصلت حتى ٤٠ ألف جنيه. جراند لاند أصبحت تقدم من سعر رسمى ٤١٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤٤٩ ألف و٩٩٠ جنيه بتخفيض ٣٠ ألف جنيه، الفئة الثانية حصلت على تخفيض ٣٥ ألف جنيه بعد أن قدمت بسعر رسمى ٤٤٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤٨٤ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً حصلت على أكبر نسبة تخفيض بعد أن قدمت بسعر رسمى ٤٨٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥٢٩ ألف و٩٩٠ جنيه بتخفيض ٤٠ ألف جنيه. كما خفضت خلال نفس الفترة سيدان أوپل الرياضية إنسيجنيا موديل ٢٠٢٠، ووصلت التخفيضات على جميع فئات السيارة الألمانية إلى ٤٠ ألف جنيه أيضاً. سيارة أوپل السيدان موديل 2020 أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من ٤٤٩ ألف و ٩٩٠ جنيه للفئة الأولى بدلاً من ٤٧٩ ألف و٩٩٠ جنيه بتخفيض ٣٠ ألف جنيه، الفئة الثانية خفضت بنفس النسبة لتباع بسعر رسمى ٤٨٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٥١٩ ألف و٩٩٠ جنيه.ميتسوبيشىاختتمت ميتسوبيشى مصر قائمة التخفيضات بالأسبوع الرابع بتخفيضات طالت جميع فئات سيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV وقدمت فئتها الأولى بسعر رسمى ٣٨٠ ألف جنيه بدلا من ٤٠٠ ألف جنيه بتخفيض ٢٠ ألف جنيه.. فئة إكليبس كروس الثانية حصلت على تخفيض بقيمة ٣٠ ألف جنيه لتباع بسعر رسمى ٤١٠ ألف جنيه بدلا من ٤٤٠ ألف جنيه، الفئة الثالثة حصلت على نفس نسبة التخفيض بعد تقديمها مقابل ٤٤٠ ألف جنيه بدلا من ٤٧٠ ألف جنيه، الفئة الرابعة حصلت على تخفيض ٣٠ ألف جنيه ايضا واصبحت تقدم مقابل ٤٧٥ ألف جنيه بدلا من ٥٠٥ ألف جنيه.. الفئة الخامسة والاعلى تجهيزا أصبح سعرها الرسمى بعد التخفيضات ٥١٠ ألف جنيه بدلا من ٥٣٥ ألف جنيه بتخفيض ٢٥ ألف جنيه.كيامفاجأة الأسبوع الرابع من يناير كانت تخفيضات كيا مصر على سيارتها الرياضية متعدد الاستخدامات سبورتاج التى وصلت حتى ٣٥ ألف جنيه. سبورتاج أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من ٣٩٤ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٤٢٩ ألف و٩٠٠ جنيه، بتخفيض 35 ألف جنيه وهو أكبر تخفيض حصلت عليه سيارة كيا.. جميع الفئات الاعلى تجهيزا خفضتها كيا مصر بنسب ثابتة ٢٥ ألف جنيه لتقدم الفئة الثانية بسعر رسمى ٤٣٤ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٤٥٩ ألف و٩٠٠ جنيه، والثالثة ٤٤٤ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٩ ألف و٩٠٠ جنيه، والرابعة ٤٧٤ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٤٩٩ ألف و٩٠٠ جنيه. الفئة الخامسة أيضا خفضت بنفس النسبة وأصبح سعرها الرسمى ٤٨٤ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٥٠٩ ألف و٩٠٠ جنيه، السادسة سعرها الجديد أصبح ٥٠٩ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٥٣٤ ألف و٩٠٠ جنيه، فئة سبورتاج السابعة الأعلى تجهيزا قدمتها كيا مقابل ٥١٩ ألف و٩٠٠ جنيه بدلا من ٥٤٤ ألف و٩٠٠ جنيه.شيفروليهشيڤروليه مصر قررت المشاركة فى موجة تخفيضات الأسبوع الرابع بسيارتها السيدان المستوردة بالكامل ماليبو بتخفيضات ثابتة ٢٠ ألف جنيه لجميع الفئات. ماليبو ٢٠١٩ أصبحت تقدم بعد التخفيضات بسعر رسمى ٣٦٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٣٨٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الثانية أصبح سعرها الجديد ٣٩٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤١٩ ألف و٩٩٠ جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً أصبحت تقدم مقابل ٤٢٩ ألف و٩٩٠ جنيه بدلاً من ٤٤٩ ألف و٩٩٠ جنيه.