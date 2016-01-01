

رسميا: إلغاء سباق فورمولا1 بأستراليا ‏ رسميا: إلغاء سباق فورمولا1 بأستراليا ‏

قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلغاء سباق الجائزة الكبرى بأستراليا وهي الجولة الافتتاحية لموسم فورمولا1لعام 2020 بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.







وجاء قرار إلغاء سباق أستراليا بعد ساعات من انسحاب فريق مكلارين عقب اكتشاف إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا.

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وخضع عدد كبير من الفرق الأخرى للتحليل ولكن النتائج جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.ولكن رغم سلامة عدد كبير من المتسابقين عقدت فرق فورمولا1اجتماعا طارئا لمناقشة مصير سباق الجائزة الكبرى في أستراليا.واتفق منظمو جائزة أستراليا الكبرى وبطولة العالم لفورمولا1والاتحاد الدولي للسيارات جميعا على إلغاء الجولة الافتتاحية لموسم 2020.واتخذ المنظمون إجراءات استباقية وقررت منع الجماهير من الدخول إلى حلبة ألبرت بارك التي كان من المفترض استضافتها لأحداث السباق خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا بينهم.ولا يعد سباق أستراليا هو أول حدث يلغى بسبب فيروس كورونا، فكذلك سباق بكين لفورمولا1 تقرر إلغائه وهناك شكوك حول إقامة سباق الجائزة الكبرى في فيتنام أيضا.ويعيش العالم حالة من الذعر بسبب فيروس كورونا ولذلك تقرر إلغاء عدد كبير من الفعاليات والأحداث والمنافسات والتي تنوعت ما بين معارض دولية ومسابقات رياضية.فالعديد من المعارض الدولية في مدن بكين وجنيف ونيويورك تم إلغائها، وكذلك بطولة أنديان ويلز للأساتذة في رياضة التنس، وبطولة دوري كرة السلة الأمريكية بالإضافة لكل المنافسات الرياضية في إيطاليا.