أخبار الترند| تأجيل الدراسة وصحة الطالب.. يتصدران "تويتر"

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صورة الخبر: أخبار الترند| تأجيل الدراسة وصحة الطالب.. يتصدران "تويتر"
أخبار الترند| تأجيل الدراسة وصحة الطالب.. يتصدران "تويتر"

دشن الآباء والأمهات، هاشتاج تأجيل الدراسة في مصر، وصحة الطالب أهم، خوفا على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والإسكان أصدرت أمس الخميس ١٢ مارس، بيانا مشتركا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت فيه إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك كإجراء احترازي وفرض عزل ذاتي على الطلاب والمعلمين، نظرا لمخالطة بعض أقارب عدد من طلاب المدرسة لمجموعة من الأجانب.


صورة الخبر: أخبار الترند| تأجيل الدراسة وصحة الطالب.. يتصدران "تويتر"

المصدر: اخبار اليوم

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