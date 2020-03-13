

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-3-2020 سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-3-2020

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 "الأوسع انتشارا" 722 جنيها مقابل 725 جنيها والجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 825 جنيها مقابل 829 جنيها.



سعر الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 722 جنيها مقابل 725 جنيها خلال مستهل التعاملات.

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سعر الذهب اليوموسجلت اسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 619 جنيها مقابل 621 جنيها.وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو481 جنيها مقابل 483 جنيها في تعاملات اليوم.سعر الذهب الآنوسجلت اسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 619 جنيها مقابل 621 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 481 جنيها.ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 825,143 ألف جنيه، وأوقية الذهب إلى نحو 25,662 ألف جنيه، والجنيه الذهب نحو 5,776 جنيه.وشهدت محلات الذهب بالصاغة إغلاق أغلبها، إلا أن هناك عددا من العاملين في تصنيع المشغولات الذهبية لازالوا يعملون في أماكن بعيدة عن الأمطار