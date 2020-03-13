المالية: دليل للمتعاملين مع النظم الإلكترونية بالجهات الإدارية

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المالية: دليل للمتعاملين مع النظم الإلكترونية بالجهات الإدارية

انتهت وزارة المالية من إعداد دليل متكامل للميكنة؛ ليكون مرجعًا مبسطًا للمتعاملين مع النظم المالية الإلكترونية بمختلف الجهات الإدارية، يساعدهم في التطبيق الأمثل لإجراءات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية وإرساء دعائم منظومة رقمية حكومية متكاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المميكنة بقيمتها الفعلية، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ في التطوير المؤسسي.

وأعلنت وزارة المالية، أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، باعتبارها تحولًا جوهريًا في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية بالوحدات الحكومية، بالانتقال من الأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلومات المالية غير المترابطة إلى نظام إدارة معلومات مالي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تشكيل فريق عمل من وحدة الميكنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لإعداد هذا الدليل تنفيذًا لتوصيات الملتقى الأول للمعرفة والتطبيق الذي انعقد بالغردقة في أكتوبر الماضي، لرفع كفاءة المتعاملين مع النظم المالية الإلكترونية بالجهات الإدارية، وأوضح أن دليل الميكنة يتضمن كل القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الخاصة بالأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية، مع بيان أهم أهداف منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ودورها في إحكام الرقابة المالية.
وأضاف أن دليل الميكنة يتضمن أيضًا إجابات وافية لكل التساؤلات المُثارة حول الأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية وأهم التعريفات اللازمة لفهم آليات العمل؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وضمان الجودة الشاملة.

المصدر: الوفد

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