مواجهة «منخفض التنين»| رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة مستمرون في مواقع العمل

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مواجهة «منخفض التنين»| رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة مستمرون في مواقع العمل

صورة الخبر: مواجهة «منخفض التنين»| رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة مستمرون في مواقع العمل
مواجهة «منخفض التنين»| رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة مستمرون في مواقع العمل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملين فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيىء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.



وأوضح أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، ولا تزال، غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب هذه الكميات، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواجهة «منخفض التنين»| رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة مستمرون في مواقع العمل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48410

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435292%2F%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A9%2D%25C2%25AB%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25B6%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586%25C2%25BB%2D%25D8%25B1%25D8%25A4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587%2D%25D9%2588%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager