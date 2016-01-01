طقس سيئ وقلوب سوداء.. الحيوانات في مصر بين نارين

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طقس سيئ وقلوب سوداء.. الحيوانات في مصر بين نارين

تحت الأمطار المنهمرة ووسط برك المياه المتجمعة من الطقس السيئ الذي تشهده مصر منذ أمس الخميس، لم تغسل المياه سواد قلب بعض بني البشر ومارسوا التعذيب في حق الحيوانات البريئة التي لا مطلب لها سوى حق الحياة، وسط غضب وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة هؤلاء القاسية قلوبهم، في الوقت الذي تداول فيه البعض أيضا صور لإنقاذ بعض الحيوانات من مياه الأمطار، وكأنه صراع بين الخير والشر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صبيًا يمسك قطة من ذيلها ثم يلقيها في بركة مياه ناتجة عن الأمطار الغزيرة، دون شفقة أو مبالاة بصرخات القطة واستغاثتها، ما لاقى غضب المعلقين على الفيديو، فقالت "هدير": "اتقي ربنا في نفسك وفي خلق الله، ده المولى كل لحظة بيشهدنا بقدرته علينا، في إيه تاني عشان الإنسان يتعظ ويراجع نفسه"، وقالت رضوى: "هي الناس اتسعرت بالكترة دي ليه؟"، وقالت راندا: "إن شاء الله يتعمل فيك زي ما عملت فيه كده".

واستمر مسلسل العنف ضد الحيوانات أثناء الأمطار، حيث تداول نشطاء مقطع فيديو آخر قالوا إنه لشاب من منطقة السيدة زينب يمسك كلبا من قدميه ويدور به بعنف وسط صرخات الكلب، ثم تركه الشاب فجأة ليطير الكلب ويسقط في مياه الأمطار.

على النقيض، ظهرت رحمة البعض تجاه الحيوانات، فكتب "عبدالرحمن"، عبر "فيس بوك": "أنا طلعت الجراوي دي من الجراج وكانوا ميتين من البرد ومسحتهم بحتة سخنة ودفتهم".

المصدر: الوطن

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