

عاجل| ذروة منخفض التنين اليوم.. وهذه العاصفة لم نشهدها منذ 26عاما عاجل| ذروة منخفض التنين اليوم.. وهذه العاصفة لم نشهدها منذ 26عاما

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لم تشهد مثل هذه العاصفة منذ 26 عامًا، مؤكدين أن الطقس سيبدأ في التحسن بداية من غدا السبت موضحين أن الجمعة ذروة سوء الأحوال الجوية والتي عرفت باسم منخفض التنين.







وأكد خبراء الأرصاد أن من المتوقع زيادة غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد، وذلك إلى جانب زيادة سرعات الهواء ونشاط الرياح والعواصف الرعدية.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، التي قد تشهد اضطراب الملاحة البحرية.كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وعلى شمال الصعيد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا معتدل ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون مضطرب جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.