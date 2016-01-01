الهاند ميد والدانتيل.. تعرف على موضة 2020 فى الملابس.. فيديو

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الهاند ميد والدانتيل.. تعرف على موضة 2020 فى الملابس.. فيديو

صرحت مصممة الأزياء نشوى إبراهيم، لـ "صدى البلد" حول أهم ألوان الموضة والأقمشة فى الملابس لصيف 2020، وقدمت أهم المعلومات والخطوات التى اعتمدت عليها فى تنفيذ تصميمات الملابس.
وتابعت، بأنها تفضل استخدام أقمشة الهاند ميد، والأعمال اليدوية التى تضيف لمسة أنيقة للملابس وتبرز جمالها، تختلف عن جميع الأقمشة فى تنفيذها.

وأضافت بأن الفساتين الهاند ميد، تتناسب مع جميع اشكال الأجسام، وتزيد من جمالها كما لا تظهر العيوب.

وقالت نشوى ابراهيم، أن الدانتيل يعد من الأقمشة المميزة أيضًا، وسوف يظهر بشكل كبير فى صيف 2020.

المصدر: elbalad

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