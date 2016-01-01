طريقة تحضير مهلبية قمر الدين .. بـ 3 وصفات مختلفة



مهلبية قمر الدين مهلبية قمر الدين

طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين من الطرق السهلة والبسيطة التي تقوم بها السيدات في المنزل، فهي لا تستغرق سوى 15 دقيقة، وتعد

مهلبيه قمر الدين من الحلويات الشرقية الشهيرة ولا سيما مع قرب شهر رمضان الكريم، لانتشار قمر الدين في الأسواق بكثرة، ومن خلال التقرير التالي نقدم لكِ اكثر من طريقة سهلة لـ تحضير مهلبيه قمر الدين.



مقادير مهلبيه قمر الدين :



- شرائح قمر الدين.

- لبن

- سكر ابيض.

- 4 ملاعق نشا.

- جوز هند.

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طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين :- قومي بقطع شرائح قمر الدين إلى مكعبات صغيرة مع اضافه الماء والسكر الابيض في وعاء على نار متوسطة.- قومي بتقليب الخليط على النار حتى تخلط المكونات مع بعضها البعض.- اضيفي الماء مع النشا الأبيض والتقليب الجيد.- قومي بخلط الماء مع النشا الابيض على قمر الدين مع التقليب الجيد المستمر.- ثم اتركي الخليط ويصب في أطباق صغيرة الحجم وضعيها في الثلاجة.- تقدم مهلبيه قمر الدين باردة ومزينة بالمكسرات المجروشة.مقادير مهلبيه قمر الدين في المنزل :- 2 كوب لبن.- 2 كوب عصير قمر الدين الطازج.- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.- نصف كوب سكر.- 4 ملاعق كبير نشا ابيض.- طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين في المنزل :- قومي بتذويب النشا الابيض في 2 كوب من اللبن الطازج.- اضيفي السكر الابيض على اللبن مع التقليب المستمر.- ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى الغليان.- ثم قومي بإغلاق النار واضيفي ماء الورد وعصير قمر الدين.- قومي بالتقليب المستمر ثم صبي الخليط في كاسات صغيرة الحجم.- ادخلي الكاسات في الثلاجة وقدميها باردة.- زيني مهلبيه قمر الدين بالمكسرات.مقادير مهلبيه قمر الدين طبقات :- 4 اكواب لبن.- 5 ملاعق كبيرة نشا ابيض.- كوب كبير سكر ابيض.- فانيليا.- 2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه.- قمر الدين.- ماء.- مكسرات.طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين طبقات :- قومي بنقع قمر الدين في ماء حتى يطرى.- قومي بتحضير مهلبيه كالطريقة التقليدية، واضيفي اليه كريم الشانتيه مع التقليب الجيد.- ضعي الخليط على النار حتى يتماسك القوام.- قومي بصب الخليط في اطباق صغيره الحجم مع التزيين بالمكسرات حسب الرغبة.