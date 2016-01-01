الكنافة من أشهى الاطعمة التي يتم صنعها في رمضان نظرا لكونها من الطقوس الأساسية على السفرة، وتشتهر الكنافة بسهولة وتنوع طرق صنعها، فمن الممكن أن تصنع كنافة بالقشطة وكنافة بالمانجو والموز.
ونقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالموز:
مكونات طريقة عمل الكنافة بالموز :
1/2 كيلو كنافه
4معالق كاستر
كوب سمنه
2 معلقه سكر بودره
2 كوب سكر
1 ونصف كوب ماء
1ونصف كوب لبن
موز للتزيين
رشه فانيليا
1/2 ليمونه
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التعليقات على مع اقتراب رمضان .. طريقة عمل الكنافة بالموز كالمحترفين
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