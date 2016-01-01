مع اقتراب رمضان .. طريقة عمل الكنافة بالموز كالمحترفين



الكنافة بالموز الكنافة بالموز

الكنافة من أشهى الاطعمة التي يتم صنعها في رمضان نظرا لكونها من الطقوس الأساسية على السفرة، وتشتهر الكنافة بسهولة وتنوع طرق صنعها، فمن الممكن أن تصنع كنافة بالقشطة وكنافة بالمانجو والموز.



ونقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالموز:



مكونات طريقة عمل الكنافة بالموز :

1/2 كيلو كنافه

4معالق كاستر

كوب سمنه

2 معلقه سكر بودره

2 كوب سكر

1 ونصف كوب ماء

1ونصف كوب لبن

موز للتزيين

رشه فانيليا

1/2 ليمونه

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طريقة تحضير الكنافة بالموز- لعمل الكنافه نقوم لتقطيع الكنافه الى قطع صغيره ثم نضيف 2 من معلقه سكر البودره ثم نضيف كوب من السمنه ونقلبهم مع بعض و فى صنيه مدهونه سمن نحط في الفرن على درجه حراره متوسطه ثم ترفع على الشوايه ليحمر الكنافه- لعمل الشربات نحط كوب ونصف من السكر على كوب ونصف من الماء الى ان يغلوا ونرشه من الفانيليا و عصره ليمون حتى يصبح قوامه متماسك ثم نحطه على الكنافه بعد تسويه ونغطيها- لعمل الكاستر ندوب الكاستر مع اللبن ثم نحطه على النار حتى يصبح قوامه متناسب ثم نضيف سكر على حسب الرغبه- بعد تسويه الكنافه نحط طبقه من الكاستر ثم طبقه من الموز وتقدم بالهنا والشفا