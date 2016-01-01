مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ



مطابخ أمريكية صغيرة مطابخ أمريكية صغيرة

تبحث كثير من الفتيات حاليًا عن مطابخ امريكية مفتوحة صغيرة أثناء تجهيز منزل الزوجية، فهي مواكبة للموضة وتعطي منزلك مظهرًا مختلفًا ومميزًا بعيدًا عن الشكل التقليدي للمطبخ الذي اعتدناه، وهو ما نرصده في التقرير التالي حول مطابخ امريكية مفتوحة 2020



فكرة اختيار مطابخ أمريكية صغيرة مناسبة لكل أشكال المناول سواء كانت مساحة الشقة كبيرة أو صغيرة، ويمكن تنسيق تصاميم مطابخ امريكية صغيرة معها بشكل أنيق ومتناسق.



مطابخ أمريكية مفتوحة صغيرة

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تنفيذ مطابخ امريكية مفتوحة صغيرة في أي شقة تتوقف على حجم المنزل وشكل الصالة التي سيتم فتح المطبخ الامريكي عليها، فحتى لو كانت مساحة الشقة صغيرة يمكن اختيار مطابخ امريكية مفتوحة صغيرة وستكون مميزة في هذه الشقة عن المطابخ العادية لعدة أسباب أهمها أنه ستمنح الشقة مساحة واسعة رغم ضيقها لأن تنسيقات مطابخ امريكية مفتوحة صغيرة ستكون ملائمة مع حجم الصالة وكأنها كلها قطعة واحدة تم تنسيقها على قطعتين إحداهما للصالة و الأخرى للمطبخ الأمريكي .تصاميم مطابخ امريكية صغيرةهناك العديد من تصاميم مطابخ امريكية صغيرة مناسبة لمساحة المنزل الضيق ، يمكنك الاختيار التصميم الذي تفضلينه لكن بشكل عام احرصي عند اختيارك من تصاميم مطابخ امريكية صغيرة على اختيار تصميم بسيط لا يعتمد على الكثير من الألوان أو الديكورات، لأن المطبخ الضيق وكذلك المنزل الصغير يفضل أن يتم تنسيقه بشكل بسيط دون الإكثار من الالوان والديكورات حتى يعطي ذلك إحساسا بمساحة واسعة في المنزل رغم صغره، لذا يجب اختيار التصميم الاكثر بساطة دون تكليفات مبالغ فيها من تصاميم مطابخ امريكية صغيرة تتماشى مع مساحة المنزل .ديكورات مطابخ امريكية صغيرةمع التطور الهائل الذي شهدته الموضة في كافة الأمور، أصبحت فكرة اختيار مطابخ امريكية صغيرة تتماشى مع أي مساحة للمنزل ولا تقتصر على المنزل الواسع فقط بل يمكنك اختيار ديكورات مطابخ امريكية صغيرة ملائمة لمنزلك الضيق لكنها في نفس الوقت تمنحك شعور بالراحة في المطبخ والاتساع المناسب، لذا فإن ديكورات مطابخ امريكية صغيرة من أهم التفاصيل التي يجب أن تهتمين بها عند اختيارك للمطبخ الامريكي الصغير، فاحرصي على عدم الاكثار في الألوان في نفس المطبخ، وكذلك عدم استخدام ديكورات مختلفة عن بعضها في مطبخ صغير، فهذه الطريقة ستجعل شكل المطبخ ضيق، وتجعل ديكورات المطبخ أشبه بالبهرجة، فلكما اخترت ديكورات مطابخ امريكية صغيرة بسيطة وأنيقة كلما جعلت منزلك أكثر تناسقًا ومريحًا للعين .أشكال مطابخ أمريكية صغيرةاختيار اشكال مطابخ امريكية صغيرة يختلف حسب الذوق، فهناك العديد من الموديلات التي تتناسب مع كل الأذواق، لكن بما أنك ستختارين من اشكال مطابخ امريكية صغيرة وهي تتماشى مع أحدث صيحات الموضة، فيمكنك الاختيار ايضًا من بين الألوان الحديثة والمبهجة التي تحبها الفتيات مثل الأحمر والبينك و الرمادي و الاخضر والازرق والأوف وايت، وكلها الوان تتماشى تماما مع اشكال مطابخ امريكية صغيرة وتمنح منزلك شكلًا مبهجا ومختلفًا .اقرأ أيضًا10 أفكار لتنسيق مطبخك في أقل مساحة "صور"كما يمكنك اختيار اشكال مطابخ امريكية صغيرة بطريقة تتناسب مع بقية ألوان وديكورات الصالة بما أن المطبخ الامريكي سيكون مفتوحًا على الصالة، فهنا يجب التنسيق بين اشكال مطابخ امريكية صغيرة وبين ديكور وألوان واستايل الصالة كي يكون الشكل العام متناسقا دون مبالغة.