أصابع بطاطس بالجبنة
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات.
إليكي طريقة عمل أصابع بطاطس بالجبنة مع سلكة التونة بالخضار ..
أولًا أصابع بطاطس بالجبنة
مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد
مكونات أصابع بطاطس بالجبنة :
3 ثمرات بطاطس
بصلة متوسطة مفرومة ناعما
ملعقة بقدونس مفروم
نصف ملعقة كمون وفلفل ابيض وملح
بيضة مخفوقة
100 جرام عيدان جبنة موتزاريلا
بيضتان لتغليف الاصابع
نصف كوب بقسماط
زيت للقلي
طريقة عمل أصابع بطاطس بالجبنة :
اسلقي البطاطس واهرسيها
افرمي البصلة واخلطيها مع البطاطس المهروسة والبقدونس وبيضة
ضيفي الملح والفلفل الابيض والكمون
خذي كمية من الخليط وضعي بداخلها الجبن الموتزاريلا
شكليها هلى شكل أصابع
اغمسي أصابع البطاطس في البيض ثم البقسماط
احفظيها في الثلاجة ساعة
اقليها في زيت عميق حتى تصبح ذهبي اللون .
ثانيًا سلطة التونة بالخضار :
افرغي محتويات علبة تونة وقطعي عليها نصف ثمرة بصل مع ثمرة طماطم وشرائح زيتون أسود وقطع خيار وملعقة عصير ليمون .
التعليقات على هنتعشى إيه في البرد.. أصابع بطاطس بالجبنة مع سلطة التونة بالخضار
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