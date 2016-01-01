هنتعشى إيه في البرد.. أصابع بطاطس بالجبنة مع سلطة التونة بالخضار



أصابع بطاطس بالجبنة أصابع بطاطس بالجبنة

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من البطاطس الهندية مع سلطة البيض بالخضراوات.



إليكي طريقة عمل أصابع بطاطس بالجبنة مع سلكة التونة بالخضار ..



أولًا أصابع بطاطس بالجبنة

مدة التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

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مكونات أصابع بطاطس بالجبنة :3 ثمرات بطاطسبصلة متوسطة مفرومة ناعماملعقة بقدونس مفرومنصف ملعقة كمون وفلفل ابيض وملحبيضة مخفوقة100 جرام عيدان جبنة موتزاريلابيضتان لتغليف الاصابعنصف كوب بقسماطزيت للقليطريقة عمل أصابع بطاطس بالجبنة :اسلقي البطاطس واهرسيهاافرمي البصلة واخلطيها مع البطاطس المهروسة والبقدونس وبيضةضيفي الملح والفلفل الابيض والكمونخذي كمية من الخليط وضعي بداخلها الجبن الموتزاريلاشكليها هلى شكل أصابعاغمسي أصابع البطاطس في البيض ثم البقسماطاحفظيها في الثلاجة ساعةاقليها في زيت عميق حتى تصبح ذهبي اللون .ثانيًا سلطة التونة بالخضار :افرغي محتويات علبة تونة وقطعي عليها نصف ثمرة بصل مع ثمرة طماطم وشرائح زيتون أسود وقطع خيار وملعقة عصير ليمون .